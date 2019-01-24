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24. 01. 2019

В Польше эвакуировали восемь офисов оппозиционной партии

В Польше эвакуировали офисы оппозиционной партии Гражданская платформа в восьми городах после угроз, поступивших на их электронные адреса. Об этом сообщает RMF24.

Эвакуацию провели после того, как в офисы поступило электронное письмо следующего содержания: "Сегодня офис вашей лживой партии взлетит на воздух, загорится адским пламенем. Бомба тикает...".

Письма поступили в офисы Гражданской платформы в Познани, Щецине, Белостоке, Лодзи, Люблине, Вроцлаве, Кракове и Катовице.

По данным руководителя штаб-квартиры партии Петра Бориса, полиция проверяет офисы.

"Мы серьезно относимся к этим угрозам, особенно после того, что произошло в Гданьске, после убийства Павла Адамовича. Но в то же время мы сохраняем спокойствие", - сказал он.

Ранее сообщалось, что руководство польской оппозиционной партии Гражданская платформа призвало членов политической силы воздержаться от участия в программах телеканала TVP. Жена убитого мэра Гданьска Магдалена Адамович также сообщала, что считает TVP ответственным за убийство своего мужа.

Напомним, 13 января Стефан В. выбежал на сцену и несколько раз ударил ножом мэра Гданьска Павла Адамовича. Затем нападавший взял микрофон и обратился к зрителям, заявив, что невинно отсидел в тюрьме, а оппозиционная Гражданская платформа его пытала. Именно поэтому он якобы напал на Адамовича.

Медики не смогли спасти жизнь политика, и 14 января мэр Гданьска скончался в больнице.

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Источник: korrespondent.net

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