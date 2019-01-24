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24. 01. 2019

Протест таксистов в Мадриде: десять пострадавших

В Мадриде в четверг, 24 января, в ходе акций протеста водителей такси, которые выступают против деятельности онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок Uber и Cabify, пострадали по меньшей мере 10 человек. Об этом пишет Europa Press.

Отмечается, что во время стычек, произошедших недалеко от выставочного комплекса IFEMA, пострадали шестеро участников демонстраций, трое полицейских и один журналист.

Также стало известно, что полиция задержала одного человека за нападение на транспортное средство Cabify.

Cмотрите фотогалерею: Протест таксистов в Мадриде: десять пострадавших

Напомним, забастовки таксистов в Мадриде и Барселоне начались 18 января. Число бастующих приближается к 30 тысячам.

Как сообщалось, в марте 2018 года в столице Бельгии водители такси заблокировали основные транспортные пути с требованием запретить сервис Uber.

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Источник: korrespondent.net

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