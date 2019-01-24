СБУ расследует хищения на заводах Укроборонпрома

В 2016-2018 годах по материалам правоохранителей было начато несколько уголовных производств, связанных с финансовыми нарушениями на предприятиях госконцерна Укроборонпром. Об этом в четверг, 24 января, на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады заявил замначальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, сообщает РБК-Украина.

По его словам, дела передали СБУ летом 2018 года. В частности, расследуются дела о хищениях на Житомирском бронетанковом заводе. Он также пояснил, что расследованием финансовых преступлений на предприятиях Укроборонпрома следователи СБУ занимаются только по решению прокуроров.

Маяков привел пример, что НАБУ открыло производство по факту хищения должностными лицами ГП Авиакон средств путем закупки оборудования для вертолетов Ми-24 по завышенным ценам.

"Нацполиция: уголовное производство по факту систематических нарушений финансовой хозяйственной деятельности должностных лиц ГП Львовский государственный завод ЛОРТА; Военная прокуратура Николаевского гарнизона южного региона: по факту совершения должностными лицами ГП Николаевский судостроительный завод действий, приведших к нанесению значительного ущерба государству", - рассказал представитель СБУ.

По его словам, Генпрокуратура начала производство по факту хищения имущества и денежных средств в особо крупных размерах на ГП Завод 410 гражданской авиации.

А прокуратура Харьковской области возбудила дело по факту растраты государственных средств на сумму более 11 млн грн должностными лицами ГП Харьковское конструкторское бюро по машиностроению.

"ГПУ - по факту противоправной деятельности должностных лиц ГП НПК Прогресс, связанной с нецелевым использованием бюджетных средств на сумму около 2,5 млн грн... Военная прокуратура Западного региона - по фактам растраты госсредств должностными лицами ГП Львовский государственный авиаремонтный завод", - добавил Маяков.

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Источник: korrespondent.net