Поддерживаем венесуэльский народ - МИД Украины

Власти Украины поддерживают деятельность Национальной ассамблеи Венесуэлы и народ страны в стремлении к восстановлению демократии и конституционного строя. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко в комментарии Украинской правде в четверг, 24 января.

Она отметила, что Киев внимательно наблюдают за обострением политического кризиса в Венесуэле.

"Поддерживаем венесуэльский народ в его стремлении к восстановлению демократии и конституционного порядка в стране и в этой связи – деятельность Национальной ассамблеи", – заявила пресс-секретарь МИД.

В МИД заявили, что запугивание и препятствование деятельности парламента, а также "насилие против участников мирных демонстраций, должны быть прекращены".

"Украина вместе с другими демократическими странами будет поддерживать шаги, направленные на восстановление демократии, верховенства права и конституционного порядка в Венесуэле, ключевую роль в этом процессе должна играть легитимно избранная Национальная ассамблея", – заверили в МИД.

Как сообщалось, 23 января глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента".

Позже президент США Дональд Трамп объявил о признании главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны.

ЕС, Канада и большинство стран Южной Америки признали президентом страны Гуайдо. Некоторые страны, в частности Куба, Боливия, Мексика и России, признают легитимность Николаса Мадуро.

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Источник: korrespondent.net