Кандидат в президенты похвастался, как опозорился в Давосе

Кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе пытался набрать побольше бесплатных шапок, но был остановлен охраной. Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

"Такую шапку можно взять бесплатно, но только одну. Я бы не был Шевченко, если бы не провернул "шапочные махинации" ради друзей. Проснулся в 6 утра и пошел за шапками, но уже на этот час желающих стать счастливыми обладателями великолепной голубой шапочки было достаточно много. Отстояв в очереди я взял сразу 4 (четыре) шапки, больше совесть не позволила", - рассказал он, добавив, что потом решил вернуться, так как "понял, что мало взял".

Когла он попытался набрать еще шапок, его едва остановила охрана.

"Вернулся взять еще, но не тут то было. Неизвестно откуда появился охранник и едва меня не арестовал. Сказал, что я взял достаточно и должен уйти. А я бы не был украинцем, если бы не возразил ему и не повернул ситуацию в свою пользу. В результате сложных дипломатических переговоров он "позволил" мне взять еще одну шапку, но при условии, что он этого "не видит". Он демонстративно отвернулся, а я типа украдкой взял шапку", - добавил Шевченко.

Он заявил, что сделал это ради друзей.

Позже Шевченко опубликовал фото с пятью шапками с подписью "Давосские трофеи".

Напомним, в начале ноября Александр Варченко попал в скандал, когда его обвинила в угрозах и преследовании 19-летняя студентка Киевского политехничего института Наталья Бурейко.

Позже стало известно, что по данному факту прокуратура открыла уголовное производство по статье об угрозе убийством, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы (ч.1 ст.129 УК Украины).

Секс-скандал пришелся на тот момент, когда в Окружном админсуде рассматривался иск о попадании Варченко под люстрацию.

Владимир Петров - известный политтехнолог и телеведущий. Сейчас ведет шоу "Исландия".

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Источник: korrespondent.net