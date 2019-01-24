На Закарпатье перекрыты дороги из-за спецоперации

В городе Рахов и селе Деловое на Закарпатье сотрудники военной прокуратуры и пограничники проводят спецоперацию против контрабандистов, сообщает издание Mukachevo.net.

Силовики проводят обыски в 10 домах, также в указанных населенных пунктах перекрыто движение определенными улицами и участками трассы Мукачево - Рогатин.

Спецоперация проходит с применением спецтехники.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье контрабандисты наладили поставку шпионской аппаратуры. Спецслужбы задержали мужчин во время сбыта комплекса негласного аудио- и видеоконтроля.

Напомним, погранслужба усиливает охрану границы с РФ и ЕС. Охрана порядка усилена в границах Черновицкой, Сумской, Харьковской и Луганской областей.

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Источник: korrespondent.net