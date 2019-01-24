Украина провела десятки переговоров с аграрными министрами ЕС

Украинская делегация во главе с и.о. министра аграрной политики Максимом Мартынюком провела десятки встреч с иностранными коллегами в рамках международной выставки Зеленая неделя-2019 в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что возвращение Украины как полноценного участника с национальным павильоном на выставку "углубляет международное деловое партнерство и экономические связи и расширяет географию поставок украинских товаров на мировые рынки".

"Это мероприятие - уникальная возможность межгосударственного нетворкинга и место, где можно сверить глобальные тренды и в соответствии с ними определить направления развития отрасли", - прокомментировал Максим Мартынюк.

По его словам, в первые дни выставки украинская делегация провела десятки межгосударственных переговоров с аграрными министрами ЕС. Кроме того, состоялись двусторонние встречи с представителями Всемирного Банка, Союза фермеров Германии, Федерации индустрии продовольствия и напитков ФРГ, Федерального Министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ.

Сам Мартынюк принял участие во встрече с Ангелой Меркель в рамках Глобального форума по вопросам продовольствия и сельского хозяйства.

По информации министерства, на 1200 квадратных метрах национального павильона Украины на выставке Зеленая неделя-2019 были представлены 19 тысяч килограммов образцов украинской аграрной и пищевой продукции от 56 украинских компаний, которые презентовали 21 направление украинского аграрного бизнеса.

Всего выставке приняли участие представители 61 страны. За десять дней ее посетили более 400 тысяч человек, из них порядка 90 тысяч – торговые партнеры.

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Как известно, в 2018 году Украина обновила рекорд по экспорту сельхозпродукции, который превысил 18,8 миллиардов долларов.

Кроме того, Украина вошла в пятерку лидеров по экспорту сельскохпродукции в страны Евросоюза.