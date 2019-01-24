Еврокомиссия подает в суд на Берлин и Лондон

Еврокомиссия на заседании в четверг, 24 января, приняла решение подать в Европейский суд юстиции иск о нарушении налоговых правил Евросоюза Германией и Великобританией. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии.

"Комиссия решила сегодня направить иск против Соединенного Королевства в суд ЕС за внесение поправок в постановление по взиманию налога на добавленную стоимость, которое предусматривает освобождение для некоторых рынков сырья от уплаты НДС", - говорится в сообщении.

В 1977 году, отмечается в пресс-релизе, Британия получила разрешение взимать налог на добавленную стоимость по нулевой ставке для некоторых рынков сырья, однако с тех пор незаконно существенно расширила область применения данной меры. "Это приводит к нарушению правил конкуренции, что вредит другим финансовым рынкам ЕС", - отмечают в ЕК.

Согласно статье 394 директивы Совета ЕС об общей системе НДС, принятой 1 января 1977 года, вводятся специальные меры для упрощения процедуры взимания НДС или предотвращения определенных форм уклонения от уплаты налогов. Страны-члены ЕС не могут самостоятельно расширять область применения этих мер.

Также Еврокомиссия подаст на Германию иск в Европейский суд "за невыполнение некоторых требований по возврату НДС для предприятий в других странах-членах Евросоюза". В частности, Германия в некоторых случаях отказывалась возвращать налог на добавленную стоимость заявителям, не запрашивая данные о характере товаров и услуг в связи с тем, что заранее рассматривала их как недостаточные.

В соответствии с европейским законодательством, предприятия, выплачивающие налог на добавленную стоимость в связи с деятельностью на территории ЕС, однако не поставляющие услуги и товары в Евросоюз на постоянной основе, имеют право на вычет данного налога.

Ранее сегодня Еврокомиссия приняла решение активизировать санкционную процедуру в отношении Венгрии, запущенную в июле 2018 года законов о миграции.

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Источник: korrespondent.net