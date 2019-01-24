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24. 01. 2019

В школах Ужгорода объявлен карантин из-за ОРВИ

В школах Ужгорода (Закарпатская область) из-за вспышки ОРВИ среди детей объявлен карантин с понедельника, 28 января. Соответствующее решение приняли в четверг, 24 января, на заседании противоэпидемиологической комиссии, сообщает местное издание Zakarpatpost.net.

В частности, указано, что карантин будет длиться неделю, а его причиной стало вспышка заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями среди детей.

Как ожидается, через неделю комиссия соберется вновь и будет решать, вернуться ли школьники к учебе, или вынужденные каникулы еще продолжатся.

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Источник: korrespondent.net

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