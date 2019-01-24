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24. 01. 2019

Вашингтон расширил санкции против Ирана

США ввели расширили санкционный список в отношении Ирана. Об этом сообщило в четверг, 24 января, управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

В санкционный список были внесены иранская авиакомпания Qeshm Fars Air и армянская авиакомпания Flight Travel, связанная, согласно данным американского министерства финансов, с иранской Mahan Air. В черный список были также добавлены проиранские формирования "Фатимиюн" и "Зайнабиюн" в Сирии, связанные, по мнению Вашингтона, с Корпусом стражей исламской революции (элитными частями ВС Ирана).

Кроме того, под санкции попали два самолета Boeing 747, принадлежащие Qeshm Fars Air.

Организации, занесенные в этот список, лишаются доступа к американской финансовой системе. Гражданам США запрещено заключать с ними какие-либо сделки или вступать в иные деловые отношения. Любая их собственность или активы на территории США будут заморожены.

Напомним, в мае этого года президент США Дональд Трамп сообщил о выходе его страны из ядерной сделки с Ираном.

Позже американский лидер возобновил действие санкций против Тегерана, которые были сняты в 2015 году, и пообещал введение новых мер.

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Источник: korrespondent.net

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