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24. 01. 2019

В Брюсселе тысячи школьников вышли на марш в защиту климата

Третий четверг подряд ученики школ Брюсселя вышли на улицы, чтобы требовать усиления защиты климата земного шара. Об этом в четверг, 24 января, пишет NOS.

Демонстранты призывают к более жестким мерам по ограничению выбросов углекислого газа на национальном, европейском и мировом уровне.

Отмечается, что в марше принимают участие 35 тысяч учеников.

Cмотрите фотогалерею: В Брюсселе тысячи школьников вышли на марш в защиту климата

Напомним, 2 декабря 2018 года в Брюсселе также прошла массовая демонстрация в защиту климата. В мероприятии приняли участие около 65 тысяч человек.

Украина - в числе стран, которые активно нагревают планету

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Источник: korrespondent.net

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