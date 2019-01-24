ЕС запустил процедуру против Австрии за новые льготы по детям

Европейский Союз начал принимать меры против Австрии за индексацию выплат на ребенка согласно стоимости жизни в стране, где она живет. Об этом в четверг, 24 января, заявила европейский комиссар по вопросам занятости, социальных дел, навыков и мобильности рабочей силы Марианна Тиссен, сообщает AP.

По словам еврокомиссарки, новая система, которая действует с 1 января, дискриминирует других работающих в Австрии граждан ЕС.

Как добавила представительница Евросоюза, шаг Австрии является "глубоко несправедливым", поскольку это означает, что многие граждане ЕС, которые платят взносы по социальному страхованию и налоги в Австрии, "получат меньше льгот только потому, что их дети живут в другом государстве-члене".

"Такой механизм не допускается в соответствии с законодательством ЕС", - подчеркнула Тиссен.

Между тем Австрия оценивает, что эта мера повлияет на 132 тысяч детей в ряде стран.

В то же время Комиссия предоставила Вене два месяца, чтобы ответить на ее "официальное сообщение", что является первым шагом в возможной судебной процедуре.

Ранее Еврокомиссия на заседании в четверг приняла решение подать в Европейский суд юстиции иск о нарушении налоговых правил Евросоюза Германией и Великобританией.

Также Еврокомиссия приняла решение активизировать санкционную процедуру в отношении Венгрии, запущенную в июле 2018 года законов о миграции.

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Источник: korrespondent.net