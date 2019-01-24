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24. 01. 2019

На Закарпатье студенту-иностранцу запретили въезд в Украину

В Ужгороде студенту, гражданину Иордании, миграционная служба запретила въезд в страну на три года. Об этом сообщает главное управление Государственной миграционной службы Украины в Закарпатской области.

Известно, что он вместе со своими земляками, которые учились на стоматологическом и медицинском факультете в Ужгороде ночью 20 января пытались в нетрезвом состоянии сесть за руль Mercedes и вели себя крайне вызывающе. Все это снимал на видео прохожий свидетель. За это троих студентов отчислили из университета. На них также полиция составила админпротокол. 

Миграционная служба одному из них запретила въезд в страну, еще одному отметили вид на жительство в Украине. Третьему участнику инцидента также грозит лишение вида на жительство.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, под Ужгородом водитель BMW обстрелял автомобиль. Мужчина среди ночи обстрелял другого участника дорожного движения и скрылся в неизвестном направлении.

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Источник: korrespondent.net

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