США передали РФ письмо с требованиями по ракетам

США передали России документ, в котором излагаются требования Вашингтона по соблюдению Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом в четверг, 24 января, сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, пишет ТАСС.

Она уточнила, что это послание было передано ею заместителю главы МИД России Сергею Рябкову на переговорах по ситуации вокруг ДРСМД, состоявшихся 15 января в Женеве.

"Мы оставили им письмо, излагающее, что им [России] необходимо предпринять, чтобы вернуться к соблюдению [ДРСМД]", - отметила она.

При этом замгоссекретаря уточнила, что в письме не содержится новой информации. "Это информация, которую мы уже ранее предоставляли. Вот шаги, которые необходимо сделать. И я в конце напомнила заместителю министра иностранных дел, что он знает, какие шаги необходимо сделать", - добавила Томпсон.

Как известно, США требуют ликвидировать ракету 9М729, чтобы сохранить ракетный договор. Именно об этом шла речь на переговорах США и России в Женеве 15 января. Обе стороны остались разочарованы результатами встречи.

Позже в США заявили, что начнут процесс ликвидации договора о ракетах 2 февраля.

В МИД РФ заявили, что позиция США по ракетному договору непонятна, а ракета 9М729 его не нарушает.

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Источник: korrespondent.net