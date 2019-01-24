Лента RSS
Подписаться на ленту
24 января 2019, четверг, 21:01
-6°C
Завтра -9°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,44
24. 01. 2019

США передали РФ письмо с требованиями по ракетам

США передали России документ, в котором излагаются требования Вашингтона по соблюдению Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом в четверг, 24 января, сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, пишет ТАСС.

Она уточнила, что это послание было передано ею заместителю главы МИД России Сергею Рябкову на переговорах по ситуации вокруг ДРСМД, состоявшихся 15 января в Женеве.

"Мы оставили им письмо, излагающее, что им [России] необходимо предпринять, чтобы вернуться к соблюдению [ДРСМД]", - отметила она.

При этом замгоссекретаря уточнила, что в письме не содержится новой информации. "Это информация, которую мы уже ранее предоставляли. Вот шаги, которые необходимо сделать. И я в конце напомнила заместителю министра иностранных дел, что он знает, какие шаги необходимо сделать", - добавила Томпсон.

Как известно, США требуют ликвидировать ракету 9М729, чтобы сохранить ракетный договор. Именно об этом шла речь на переговорах США и России в Женеве 15 января. Обе стороны остались разочарованы результатами встречи.

Позже в США заявили, что начнут процесс ликвидации договора о ракетах 2 февраля.
 
В МИД РФ заявили, что позиция США по ракетному договору непонятна, а ракета 9М729 его не нарушает.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В Беларуси можно снять кино про путешествия во времени. К примеру, пара попадает в прошлое и живет в нем, но не замечает этого, так как они попали в Хойники.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.