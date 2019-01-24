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24. 01. 2019

Совбез ООН соберется на заседание из-за Венесуэлы

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле может пройти 26 января с участием госсекретаря США Майкла Помпео. Об этом заявил постпред ЮАР Джерри Матйила в четверг, 24 января, передает ТАСС.

"Мы консультируемся, есть идея, чтобы провести встречу в субботу утром, потому что госсекретарь США может прибыть в ООН в субботу в девять утра, чтобы обсудить Венесуэлу. Чтобы ответить на вопрос, является ли ситуация в Венесуэле угрозой международному миру и безопасности, нам надо выслушать, что скажет Майкл Помпео", - сказал Матйил.

В то же время он подчеркнул, что ЮАР по-прежнему считает законным правительство действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"В субботу мы рассмотрим все точки зрения наших коллег из различных регионов и обсудим, как урегулировать ситуацию. Я думаю, что необходимо осторожно действовать в этой ситуации, нужно призывать стороны сесть за стол переговоров для обсуждения этой ситуации между ними", - добавил дипломат.

Как сообщалось, 23 января глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента".

Позже президент США Дональд Трамп объявил о признании главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны. 

ЕС, Канада и большинство стран Южной Америки признали президентом страны Гуайдо. Некоторые страны, в частности Украина, Куба, Боливия, Мексика, Россия признают легитимность Николаса Мадуро.

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Источник: korrespondent.net

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