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24. 01. 2019

В Донецке горнякам одной из шахт дали по 4 и 6 рублей зарплаты - соцсети

Сотрудникам шахты Щегловская-Глубокая в неподконтрольном Донецке перечислили по 4 и 6 российских рублей в качестве заработной платы. Об этом сами шахтеры сообщили в четверг, 24 января, в социальных сетях.

"Донецк шахта Щегловская-Глубокая, людям перевели по 4 (четыре бл*ть!) и 6 рублей (рублей, не тысяч) зарплаты... Вот эти переводы и есть показатель жизни и зарплат в "республике"", - написал автор одного из постов.

Cмотрите фотогалерею: В Донецке горнякам одной из шахт дали по 4 и 6 рублей зарплаты - соцсети

Также горняки делятся в соцсетях скринами зачислений, наибольшее поступление средств было у одного из работников данной шахты, которому дважды перечислили по 11 рублей.

Ранее в Украине утвердили порядок погашения задолженности перед шахтерами.

Перед этим министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщал, что задолженность перед шахтерами составляет около 350 миллионов гривен.

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Источник: korrespondent.net

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