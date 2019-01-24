Конфликт в Венесуэле: кто за кого

Журналисты составили список сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро и провозгласившего себя лидером страны оппозиционера Хуана Гуайдо, сообщает Reuters .

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали 13 стран: США, Канада, Грузия, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу.

В Европейском союзе призвали к проведению новых выборов, при этом отказалась признать оппозиционера в качестве президента. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал протестующих и назвал победу Мадуро на выборах 2018 года незаконной.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявила, что выборы с победой Мадуро нельзя назвать ни свободными, ни справедливыми, а также выразила поддержку Гуайдо в качестве главы Национальной ассамблеи.

В правительстве Германии считают, что парламент Венесуэлы должен играть "особую роль" в обеспечении "свободного будущего" Венесуэлы. Некоторые младшие офицеры выступили за отстранение Мадуро.

Так, Мадуро поддерживают вооруженные силы страны. В частности, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, Верховный суд. Он постановил, что все действия, предпринятые председателем Национальной ассамблеей Гуайдо являются недействительными.

На международной арене Мадуро поддержали в Китае, Мексике и Турции, на Кубе и в Боливии. Государственная нефтяная компания PDVSA, на долю которой приходится большая часть экспорта Венесуэлы, выразила поддержку Мадуро. Также его поддержала Россия. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре выразил поддержку Мадуро.

Как сообщалось, 23 января глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента".

Позже президент США Дональд Трамп объявил о признании главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net