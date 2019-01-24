Смерть студентки на Житомирщине: водитель рассказал свою версию

Водитель маршрутки, в которой ехала замерзшая насмерть 20-летняя студентка Ирина Дворецкая, рассказал, что девушка покинула автобус сама и не было никакого конфликта с из-за оплаты проезда.

Об этом говорится в результатах служебного расследования ситуации, предоставленного частным предприятием Рим-Богдан, которое обслуживает маршрут Житомир-Копище, передает Житомир.Инфо.

Напомним, местные активисты и депутаты утверждают, что девушку высадили из маршрутки ночью в мороз из-за отсутствия денег на проезд. В результате она заблудилась в лесу и погибла.

Теперь же в служебном расследовании представлена версия самого водителя. По его словам, когда девушка зашла в салон, она сказала, что ей нужно в Олевск. Водитель озвучил стоимость проезда, она прошла внутрь автобуса и пообещала заплатить.

Через некоторое время водитель напомнил ей об оплате, она стала искать деньги. Тут он остановился подобрать еще пассажиров. А когда вышел наружу, чтобы помочь поставить в багажник вещи других пассажиров, девушка покинула автобус.

Версию подтверждают в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области. Правоохранители сообщают, что возможный конфликт между девушкой и водителем не подтверждает ни один из пассажиров того рейса.

По их словам, девушка вышла из салона в момент, когда водитель помогал другим пассажирам размещать сумки в багажном отделении автобуса. В полиции отмечают, что проверка всех обстоятельств гибели девушки продолжается.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net