США отправили дополнительные войска в Сирию – СМИ

Американские военные в последние дни перебросили дополнительные войска в Сирию, чтобы обеспечить безопасный выход из страны других американских военнослужащих. Об этом сообщает СNN со ссылкой на два источника в оборонном ведомстве.

Источники не стали раскрывать детали того, где в стране размещены военные или сколько их было отправлено. Также неизвестно, какого рода войска были направлены, и CNN предполагает, что речь может идти о пехоте.

По словам официальных лиц, дополнительные войска необходимы для обеспечения безопасности войск и техники, которые выводятся наземным и воздушным транспортом, а также для обеспечения дополнительной безопасности на местах по мере сокращения численности войск США.

Дополнительные войска могут перебрасываться в различные районы Сирии и при необходимости покидать страну и возвращаться на ее территорию, отметили источники.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода войск из Сирии 14 января. А 16 января в Манбидже в результате подрыва террористом-смертником самодельного взрывного устройства "погибли десятки людей, включая четырех граждан США".

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Источник: korrespondent.net