В Грузии шестерых украинцев оставили под арестом

В Грузии суд оставил под арестом шестерых украинцев, задержанных во время спецоперации в Тбилиси. Об этом в четверг, 24 января, сообщил народный депутат Егор Соболев в Facebook.

"Шестерых наших добровольцев и волонтеров, как и их грузинского собрата, оставили под арестом в Грузии", - написал парламентарий в соцсети.

Нардеп также рассказал, как проходило судебное заседание, а также в каких условиях содержат украинцев.

"Фотографировать и снимать запрещено всем, кроме одного центрального телеканала. К ребятам подходить нельзя. В стеклянном ограждении для арестованных они, как особо опасные, сидели в окружении конвоиров. Хорошо, что хоть родных, нас и друг друга увидели после 52-х дней в одиночных камерах, где их держат за эту самую "опасность"", - отметил Соболев.

По его словам, украинская сторона сейчас пытается достучаться до местных правозащитников.

Напомним, 2 декабря шесть граждан Украины и один гражданин Грузии были задержаны в ходе спецоперации в двух гостиницах в Тбилиси, где они остановились. У них изъяли пистолеты Беретта и Макаров, автоматические ручные ружья и боеприпасы. По данному факту в Грузии начали уголовное производство.

Установлено, что задержанные прибыли в Грузию страну 27 ноября, накануне второго тура президентских выборов в этой стране. Следствие выясняет конкретные цели их приезда в Грузию, включая возможную связь этих лиц с проходящими в стране политическими процессами.

По словам адвокатов, задержанные утверждают, что прибыли в Грузию с туристической целью. Суд арестовал их 4 декабря. Тогда они объявили голодовку, которая длилась 20 дней.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net