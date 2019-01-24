В Одессе вызвали полицию из-за хомяка

В Одессе жильцы одного из домов вызвали патрульных полицейских из-за хомячка в коробке. Об этом сообщила пресс-служба управления патрульной полиции в области.

В четверг, 24 января, патрульные получили вызов о подозрительном предмете, находящемся в подъезде дома на улице Академика Сахарова.

На месте инспекторы обнаружили пакет, в котором была коробка и записка. В частности, детским почерком написано: "Помогите, пожалуйста. (Не трусить, не переворачивать).

Полицейские услышали шорох, исходящий из коробки, заглянули в нее в нее и обнаружили хомячка. В ведомстве добавили, что зверька забрали домой люди, сообщившие на линию "102" о подозрительном предмете.

Нацполиция в Одесской области

"Заявителей настолько растрогало такое событие, что они забрали питомца себе и пообещали заботиться о нем и оберегать", - добавили правоохранители.

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Источник: korrespondent.net