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25. 01. 2019

В Греции произошло землетрясение

Вблизи греческого острова Родос в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что землетрясение произошло в 14:30 по местному времени в 60 километрах к югу от Родоса. Информации о пострадавших нет. В издании отметили, еще одно землетрясение было во вторник.

В Перу и Эквадоре зафиксировали сильные землетрясения

Ранее сообщалось, что 22 января в Индонезии зафиксировали два мощных землетрясения.

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Источник: korrespondent.net

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