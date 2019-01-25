В Киеве вечером 24 января было совершено нападение на съемочную группу Стоп коррупции. Об этом сообщил журналист Роман Бочкала в Facebook.

По его данным, журналисты проекта с двумя правозащитниками прибыли на место незаконной добычи песка в районе столичных Выдубичей.

"Там их встретили вооруженные молодые люди, которые обеспечивали проезд грузовиков с награбленными недрами. Бандиты прыснули газом в лицо журналисту, повалили на снег и начали бить. Была стрельба и угрозы, что в следующий раз убьют", − отметил Бочкала.

Он также указал, что автомобиль, на котором активисты привезли журналистов, повредили топором, "журналисту выбили зуб, у оператора гематома на затылке".

"Злоумышленники забрали сумку с документами и деньгами одного из избитых и уехали. Полиция объявила план-перехват" − подчеркнул Бочкала.

Информацию о нападении подтвердили в полиции Киева. Правоохранители уточнили, что на улице Промышленная в Голосеевском районе столицы неизвестные на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией повредили топором машину журналистов, применили аэрозольные баллончики и избили журналиста, забрав сумку с деньгами и вещами.

Один пострадавший попал в больницу.

Полиция квалифицировала действия злоумышленников как разбой. На месте происшествия были обнаружены семь человек, которые назвали себя охранниками. Они будут доставлены в управление полиции для дачи объяснений.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве неизвестные напали на журналистов

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Источник: korrespondent.net