Мадуро не намерен покидать пост президента

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не намерен уходить со своего поста до завершения срока мандата, который истекает в 2025 году. Об этом он сообщил в четверг, 24 января, выступая в Верховном суде, передает Интерфакс.

"Я продолжу руководить страной до 2025 года. Я буду мужественным, и меня поддержат народ и армия", − подчеркнул Мадуро.

Комментируя выступления сторонников оппозиции, президент Венесуэлы заявил, что страна столкнулась с попыткой госпереворота, которому необходимо максимально противостоять.

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции.

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

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Источник: korrespondent.net