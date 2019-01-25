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25. 01. 2019

Платья Катрин Денев ушли с молотка почти за €1 млн

 
Часть нарядов французской актрисы Катрин Денев от Ив Сен-Лорана распродали 24 января на аукционе Christie`s в Париже почти за миллион евро. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
 
Отмечается, что в коллекции, выставленной на торги, были представлены свыше 300 лотов, из которых с молотка ушли почти 130 ансамблей.
 
Самым дорогим лотом оказалось нежно-розовое платье, расшитое стеклярусом и бисером, в котором Денев познакомилась с режиссером и сценаристом Альфредом Хичкоком в 1969 году. Платье продали за 42,5 тысячи евро, что в десять раз выше стартовой цены.
 
Помимо аукциона, проходящего в Париже, до 30 января на сайте Christie`s проводятся онлайн-торги.
 
В интервью газете Le Figaro Денев рассказала, что решила расстаться с нарядами из-за невозможности обеспечить правильное хранение.
 

Cмотрите фотогалерею: Платья Катрин Денев ушли с молотка почти за €1 млн

 
На аукционе в Нью-Йорке продали частицы лунного грунта
 
Ранее сообщалось, что на торгах Christie's в Лондоне почти за 400 тысяч долларов продали инвалидное кресло Стивена Хокинга.

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Источник: korrespondent.net

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