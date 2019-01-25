США обеспечат безопасность дипломатов в Венесуэле

"Я не хочу спекулировать или создавать гипотетическую ситуацию, за которую мы не сможем отвечать. Но знайте, что правительство полностью скоординировано… У нас работает круглосуточный операционный центр. Мы полностью вовлечены, мы полностью осознаем ситуацию на земле и готовы сделать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность наших людей", − отметил Помпео, отвечая на вопрос о том, готов ли он обратиться к президенту с просьбой об отправке войск в Венесуэлу в случае угрозы безопасности американским дипломатам.
Напомним, 23 января президент Венесуэлы объявил о разрыве дипломатических отношений с США, обвинив Вашингтон в поддержке попытки совершить государственный переворот в стране.
Он дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну.
В Госдепе подчеркнули, что США будут поддерживать дипломатические отношения с Каракасом через объявившего себя президентом экс-спикера венесуэльского парламента Хуана Гуаидо.
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Источник: korrespondent.net
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