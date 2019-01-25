Германия выступает за новые выборы в Венесуэле

В Берлине выразили четкую позицию по кризису в Венесуэле, где спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя переходным главой венесуэльского государства и охарактеризовал действия президента Николаса Мадуро как нелегитимные.

"Мы не сохраняем нейтралитет по этому вопросу, а поддерживаем то, что там делает Гуайдо", − заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, находящийся в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, в четверг, 24 января.

В интервью Deutsche Welle Маас отметил, что такая позиция продиктована проблемами, связанные с процессом избрания нынешнего президента Венесуэлы.

По словам главы МИД ФРГ, во время президентских выборов в Венесуэле было допущено столько нарушений, "что только условно можно говорить о демократических выборах".

Поэтому федеральное правительство выступает за проведение новых выборов в Венесуэле. Ответственность за это, по его словам, должно взять на себя Национальное собрание страны.

В Венесуэле должны быть вновь обеспечены конституционные права граждан, подчеркнул министр.

Заявление Гуайдо об отстранении нынешнего президента Венесуэлы от власти было положительно воспринято во многих странах, считающих, что победа Мадуро на выборах была нечестной.

Вместе с тем на стороне нынешнего президента стоит Москва с ее правом вето в Совете Безопасности ООН, где будет рассматриваться вопрос о Венесуэле.

Мадуро поддерживают и силовики внутри страны. Существуют опасения, что внутриполитический кризис в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net