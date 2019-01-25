В Совете Европы рассказали о долге РФ

Задолженность России перед Советом Европы составляет около 60 миллионов евро. Об этом 24 января сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека международной организации Дэниеля Хольтгена.

Ранее глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил на полях Всемирного экономического форума в Давосе, что Хельсинки рассчитывает найти компромисс по возвращению России к работе в Совете Европы, а также по выплате долга Москвы в размере 60 миллионов евро.