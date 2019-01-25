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25. 01. 2019

В Совете Европы рассказали о долге РФ

 
Задолженность России перед Советом Европы составляет около 60 миллионов евро. Об этом 24 января сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека международной организации Дэниеля Хольтгена.
 
Ранее глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил на полях Всемирного экономического форума в Давосе, что Хельсинки рассчитывает найти компромисс по возвращению России к работе в Совете Европы, а также по выплате долга Москвы в размере 60 миллионов евро.
 
Отвечая на уточняющий вопрос, Хольтген указал, что "это примерно эта цифра".
 
Напомним, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что Россия в 2019 году не будет платить взнос в ПАСЕ.

Как сообщал Корреспондент.net, весной 2014 года ПАСЕ лишила Россию права голоса и руководства в структурах Ассамблеи из-за агрессии против Украины.

В последующие два года РФ не пыталась аккредитоваться, а в 2017 году приостановила выплату взносов в бюджет Совета Европы. 

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Источник: korrespondent.net

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