СМИ: Белый дом готовит проект объявления ЧП

Белый дом готовит проект экстренной декларации для президента Дональда Трампа об объявлении чрезвычайного положения в стране вдоль южной границы. Об этом в четверг, 24 января, сообщил телеканал CNN со ссылкой на внутренние документы американской администрации, оказавшиеся в его распоряжении.

Согласно документам, Белый дом планирует выделить семь миллиардов долларов на строительство стены с Мексикой, если Трамп решит объявить чрезвычайное положение в стране и тем самым обеспечит финансирование в обход Конгресса США.

"Огромное количество иностранцев, которые незаконно въезжают в США каждый день, представляет прямую угрозу безопасности нашей страны и создает чрезвычайное положение в стране", − говорится в проекте президентской декларации.

Как заявил осведомленный источник телеканала, документ был обновлена в течение последней недели.

Ранее юристы Белого дома подтвердили право президента ввести чрезвычайное положение в США в связи с ситуацией на южной границе страны. Сам Трамп подчеркнул, что пока не намерен его вводить, но готов это сделать, если переговоры с демократами не дадут результатов. Почти 70% американцев против введения Трампом ЧП Напомним, с 22 декабря 2018 года работа правительства США частично приостановлена из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

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Источник: korrespondent.net