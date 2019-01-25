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25. 01. 2019

Сорос предупредил об опасности Китая

Миллиардер Джордж Сорос предупредил о серьезной опасности использования руководством авторитарных режимов, таких как Китай, искусственного интеллекта и назвал председателя КНР Си Цзиньпина самым опасным противником демократических обществ. Об этом он заявил на полях Всемирного экономического форума в Давосе 24 января, сообщило агентство Bloomberg.

"Инструменты контроля, разработанные искусственным интеллектом, дают неотъемлемое преимущество тоталитарным режимам над открытыми обществами", − подчеркнул Сорос.

Он указал, что Китай не единственный авторитарный режим в мире, но он, "несомненно, самый богатый, сильный и самый развитый в области машинного обучения и искусственного интеллекта".

По его словам, Пекин разрабатывает централизованную базу данных, которая будет использовать алгоритмы, чтобы определять, представляет ли человек угрозу однопартийной системе.

И хотя так называемая система социального рейтинга в Китае пока только развивается, "она будет подчинять судьбу человека интересам однопартийного государства беспрецедентными в истории методами", − уверен миллиардер.

Напомним, на прошлогоднем форуме в Давосе Сорос раскритиковал криптовалюту. Он назвал биткоин типичным финансовым "пузырем".

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Источник: korrespondent.net

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