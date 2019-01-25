Итоги 24.01: Срок Януковичу и страсти по Венесуэле

Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы

Оболонский районный суд Киева огласил приговор бывшему президенту Виктору Януковичу. Он заочно был признан виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне.

Экс-президенту назначили окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы.

В Венесуэле обострилось политическое противостояние

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии посольства и всех консульств страны в США, а также подчеркнул, что не собирается покидать свой пост.

Венесуэльского лидера поддержали в Китае, Мексике, Турции, России, Боливии и на Кубе.

При этом поддержку оппозиционеру Хуану Гуайдо, провозгласившему себя главой государтсва, высказали 14 стран: США, Канада, Грузия, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Германия.

Корреспондент.net разбирался в подробностях ситуации.

В Украине начали реализацию проекта о гибридной агрессии

В Украине по заказу МИД приступили к реализации проекта Российская гибридная агрессия (гибресия) как фактор эскалации территориальных претензий к Украине со стороны государств-соседей.

По данным Института внешнеполитических исследований, его целью является исследование роли национального фактора как инструмента реализации территориальных претензий со стороны Венгрии, Польши и Румынии.

CША расширили санкции против Ирана

Вашингтон расширил санкционный список в отношении Ирана.

В него попали две авиакомпании, связанные с Ираном, а также два проиранских формирования в Сирии.

Еврокомиссия решила подать в суд на Германию и Британию

Еврокомиссия приняла решение подать в Европейский суд юстиции иск о нарушении налоговых правил Евросоюза Германией и Великобританией.

Иск против Лондона касается внесения поправок в постановление по взиманию налога на добавленную стоимость, а Берлин обвиняют в невыполнении некоторых требований по возврату НДС для предприятий в других странах-членах Евросоюза.

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Источник: korrespondent.net