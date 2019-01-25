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25. 01. 2019

Житель Белой Церкви торговал оружием

Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска обнаружили у жителя Белой Церкви в Киевской области оружие и боеприпасы, которыми он торговал. Об этом в четверг, 24 января, сообщила пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Белой Церкви на Киевщине незаконно хранил в своем доме огнестрельное оружие и боеприпасы. Своих клиентов он подыскивал через сеть Интернет, в частности среди жителей Сумской области", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали факт реализации двух пистолетов отечественного и иностранного производств, а также патронов к ним. Правоохранители задержали злоумышленника по месту жительства во время сбыта автомата Калашникова.

В рамках открытого уголовного производства фигуранту дела объявлено о подозрении, решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие, устанавливаются другие лица, причастные к торговле оружием.

 

Ранее генпрокурор Луценко заявлял, что на руках у украинцев миллионы нелегальных "стволов". 

Напомним, СБУ за год изъяла у населения более тысячи единиц оружия.

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Источник: korrespondent.net

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