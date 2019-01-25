Протесты в Венесуэле: Мадуро предложили амнистию в случае отказа от власти

Лидер протестов, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о возможной амнистии для президента Николаса Мадуро, если он добровольно откажется от власти. Соответствующее заявление Гуайдо сделал в четверг, 24 января, в интервью для телеканала Univision.

"Подобные вещи происходят в переходные периоды. Мы не можем ничего исключать. Амнистия будет гарантирована всем, кто готов встать на сторону закона, чтобы восстановить конституционный порядок", - сказал он.

Тем временем, число арестованных в ходе идущих в Венесуэле четвертый день массовых антиправительственных протестов выросло до 364 человек, сообщил в Twitter глава неправительственной организации Уголовный форум Альфредо Ромеро.

Как сообщалось, 23 января глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента".

Позже президент США Дональд Трамп объявил о признании главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны.

ЕС, Канада и большинство стран Южной Америки признали президентом страны Гуайдо. Некоторые страны, в частности, Куба, Боливия, Мексика, Россия признают легитимность Николаса Мадуро.

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Источник: korrespondent.net