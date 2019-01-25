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25. 01. 2019

Сепаратисты обстреляли из минометов Крымское

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактического группировки Восток обстрелы по позициям наших защитников велись: из автоматических гранатометов - в районе населенного пункта Водяное; из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле поселка Гнутово; из гранатометов и стрелкового оружия - возле поселка Чермалык; трижды из гранатометов различных систем,крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле поселка Павлополь; дважды из гранатометов и стрелкового оружия - возле города Марьинка", - говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактического группировки Север противник обстрелял позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм. возле поселка Крымское.

По данным разведки, 24 января пятеро противников были уничтожены и один ранен.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - подытожили в штабе.

Ранее сообщалось, что сепаратисты обстреляли детсад и жилой дом на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net

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