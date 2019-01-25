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25. 01. 2019

Украина пустит с молотка арестованный российский Boeing

Украина выставила на аукцион российский Boeing B 737/524, арестованный за долги. Об этом в четверг, 24 января, сообщило госпредприятие СЭТАМ (система электронных торгов арестованным имуществом).

Отмечается, что самолет, который выставлен на торги на платформе СЕТАМ, был арестован за долги российской компании Трансаэро перед аэропортом Киев за обслуживание.

"Боинг прилетел из Москвы еще в 2015 году, но остался в Украине за долги. Сейчас проходит регистрация участников", - сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что цена снижена на 34%. Стартовая цена торгов составляет 17 млн 996 тыс. 665 гривен.

Дата проведения аукциона - 14 февраля 2019 года. Шаг аукциона - 180 тыс. гривен.

Ранее сообщалось, что Украина повторно не смогла продать крымское судно Норд. 

Перед этим Львовские авиалинии продали самолет из-за долгов по зарплатам. Разукомплектованный самолет Як-42Д 1989 года продали почти за 700 тысяч гривен. 

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Источник: korrespondent.net

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