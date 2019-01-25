Украинцев предупредили о гололедице и заснеженных дорогах

По состоянию на утро пятницы, 25 января, автодороги государственного значения в большинстве областей остаются местами заснеженными, сообщает пресс-служба Укравтодора.
"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения: в большинстве областей местами заснеженное, в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях местами гололедица", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что проезд на дорогах государственного значения обеспечен.
Сегодня утром снежить продолжает в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой областях, на остальной территории без осадков.
Температура воздуха на большей части территории колеблется от -5 до -19°С, на юго-востоке -3...+2°С.
На большинстве перевалочных участках дорог небольшой снег. Температура воздуха -3...-11°С.
Накануне сообщалось, что полиция сняла все ограничения на дорогах Украины.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость