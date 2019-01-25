Украинские военные сбили беспилотник сепаратистов

Бойцы ВСУ в среду, 23 января, с помощью радиотехнических средств обнаружили в небе Приазовья беспилотный летательный аппарат, который приземлили, затем нашли и изъяли. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в пятницу, 25 января.

После обследования военными инженерами аппарат был передан специалистам для идентификации и дальнейшего изучения. Они утверждают, что это беспилотный летательный аппарат Гранат-2, который производится предприятиями военно-промышленного комплекса России.

В штабе заявили, что сепаратисты "ЛНР" и "ДНР" активно используют такие дроны для проведения разведки и корректировки огня артиллерии.

Военные планируют тщательно изучить и проанализировать всю информацию с цифровых носителей беспилотника.

Ранее в январе украинские военные обезвредили дрон у арсенала с оружием. Его засекли недалеко от военного объекта и взяли под контроль с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы.

Также сепаратисты "ДНР" заявили, что сбили беспилотник украинских военных, который якобы вел разведку под Донецком.

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Источник: korrespondent.net