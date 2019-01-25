Лента RSS
Подписаться на ленту
25 января 2019, пятница, 10:44
-8°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,44
25. 01. 2019

Украинские военные сбили беспилотник сепаратистов

Бойцы ВСУ в среду, 23 января, с помощью радиотехнических средств обнаружили в небе Приазовья беспилотный летательный аппарат, который приземлили, затем нашли и изъяли. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в пятницу, 25 января.

После обследования военными инженерами аппарат был передан специалистам для идентификации и дальнейшего изучения. Они утверждают, что это беспилотный летательный аппарат Гранат-2, который производится предприятиями военно-промышленного комплекса России.

В штабе заявили, что сепаратисты "ЛНР" и "ДНР" активно используют такие дроны для проведения разведки и корректировки огня артиллерии.

Военные планируют тщательно изучить и проанализировать всю информацию с цифровых носителей беспилотника.

Ранее в январе украинские военные обезвредили дрон у арсенала с оружием. Его засекли недалеко от военного объекта и взяли под контроль с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы.

Также сепаратисты "ДНР" заявили, что сбили беспилотник украинских военных, который якобы вел разведку под Донецком.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.