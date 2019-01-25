В Черном море прекратили поиски пропавших моряков

В Черном море прекращена активная фаза поиска пропавших без вести моряков из горящих танкеров. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
Там отметили, что привлеченные к поиску суда уже отпущены.
"Поисковая операция продолжается, но проходящими судами и вахтенной сменой спасательных судов, находящихся в этом квадрате. Активная фаза уже не идет. Суда привлеченные отпущены", - сказал собеседник агентства.
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Источник: korrespondent.net
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