Лента RSS
Подписаться на ленту
25 января 2019, пятница, 10:33
-8°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,44
25. 01. 2019

В Черном море прекратили поиски пропавших моряков

В Черном море прекращена активная фаза поиска пропавших без вести моряков из горящих танкеров. Об этом в пятницу, 25 января,  сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Там отметили, что привлеченные к поиску суда уже отпущены.

"Поисковая операция продолжается, но проходящими судами и вахтенной сменой спасательных судов, находящихся в этом квадрате. Активная фаза уже не идет. Суда привлеченные отпущены", - сказал собеседник агентства.

Напомним, 21 января суда Candy и Maestro, которые шли под флагом Танзании, загорелись в нейтральных водах Черного моря. По предварительным данным, инцидент произошел во время передачи топлива с борта на борт. 
 
По последним данным, из-за ЧП погибли 22 моряка, шестеро считаются пропавшими без вести.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.