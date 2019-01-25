Сотрудники полиции задержала шестерых граждан Азербайджана по подозрению в ограблении ювелирного магазина в Кривом Роге. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает сайт Нацполиции со ссылкой на первого замглавы ведомства – начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина.

"Сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно с полицейскими ГУНП в Харьковской области в ходе отработки региона задержали шестерых граждан Азербайджана, подозреваемых в совершении вооруженного нападения на ювелирный магазин, имевшем место 19 января, в Кривом Роге. Изъято более 1,5 кг ювелирных украшений", – сообщил Аброськин.

Cмотрите фотогалерею: Задержаны подозреваемые в ограблении ювелирного магазина в Кривом Роге

Напомним, 21 января стало известно, что в Кривом Роге ограбили ювелирный магазин. Один из грабителей ударил охранника прикладом автомата по голове и завел в подсобное помещение, после чего злоумышленники разбили витрины.

А в августе прошлого года в Киеве трое неизвестных мужчин ограбили ювелирный магазин, убив охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем Peugeot. Позже в Сети появились фото и видео ограбления.

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Источник: korrespondent.net