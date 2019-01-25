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25. 01. 2019

Суд обязал расследовать госизмену членов Кабмина

Шевченковский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть дело по факту государственной измены членов правительства Владимира Гройсмана. Об этом говорится в материалах суда, пишут Українськi Новини в пятницу, 25 января.

Решением от 16 января суд установил, что 2 января заявитель подал обращение в Госбюро расследований, в котором сообщил обстоятельства, свидетельствующие о совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями ст. 111 (госизмена), ч. 2 ст. 175 (невыплата зарплаты и пенсии), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 2 ст. 365 (превышение власти) Уголовного кодекса, совершенных работниками Министерства труда и социальной политики, членами Кабинета Министров вместе с уполномоченными лицами Пенсионного фонда в Киевской области и просил внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об указанных уголовных правонарушениях.

Однако Госбюро отказалось это сделать и заявитель подал жалобу на бездеятельность ГБР в суд, которая была удовлетворена.

Как сообщалось, накануне суд признал виновным по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича и заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы.

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Источник: korrespondent.net

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