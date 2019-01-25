В Афинах массовые беспорядки: задержаны более 130 человек

В Афинах из-за массовых беспорядков, которые произошли возле парламента страны, правоохранители задержали 133 человека. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает Naftemporiki.

Как сообщается, протестующие бросали в спецназ камни, палки и осветительные ракеты. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Как известно, греческий парламент 24 января принял решение о переносе голосования по соглашению о переименовании Бывшей югославской республики Македония в Северную Македонию из-за затянувшихся дебатов. Греческие депутаты проголосуют по этому вопросу сегодня.

Напомним, 20 января десятки тысяч людей вышли на митинг против соглашения с Македонией о переименовании балканской страны. Во время протестов пострадали 25 полицейских, также четыре человека были госпитализированы из-за проблем с дыханием после распыления газа.

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Источник: korrespondent.net