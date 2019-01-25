На Львовщине поезд насмерть сбил несовершеннолетнюю

В городе Броды Львовской области скоростной поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.

"Инцидент произошел 24 января, в 19:00. На железнодорожном переезде скорый поезд Ивано-Франковск - Киев сбил несовершеннолетнюю. От полученных травм девушка скончалась", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства трагедии.

Напомним, в конце декабря во Львовской области поезд сбил насмерть мужчину.

Перед этим во Львовской и Черниговской областях случились две смертельные аварии на железной дороге.

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Источник: korrespondent.net