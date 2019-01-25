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25. 01. 2019

Крымчанина из "украинского батальона" посадили на 10 лет

В Крыму "суд" на 10 лет и 6 месяцев лишил свободы местного жителя Февзи Саганджи за участие в "украинском незаконном вооруженном формировании - батальоне имени Номана Челебиджихана". Об этом сообщила пресс-служба "УФСБ по Крыму".

"Ленинский районный суд Республики Крым вынес приговор 24-летнему крымчанину Февзи Саганджи, обвиняемому в участии в незаконном вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденный якобы в январе 2016 года "по мотивам политической вражды по отношению к Российской Федерации и факту вхождения в ее состав Республики Крым" добровольно вступил в ряды "крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана", действующего в приграничных районах Херсонской области Украины, уточняется в сообщении.

Крымчанин был задержан в апреле 2018 года сотрудниками ФСБ.

Несколькими днями ранее у двоих других членов "украинского батальона" провели обыски. Позже одного из них арестовали на два месяца.

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Источник: korrespondent.net

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Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

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