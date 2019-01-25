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25. 01. 2019

Жара в Австралии: 145 тысяч домов остались без света

В австралийском штате Виктория более 145 тысяч домов остались без электроснабжения из-за жары. Об этом в четверг, 24 января, пишет TVNZ.

Отмечается, что жара привела к перегрузке электрической сети.

Температура воздуха уже достигла более 40°С по всему штату. Также зафиксирована самая теплая ночная температура в течение 17 лет - 30°С.

Также сообщается, что в Мельбурне поезда и трамваи ограничили в скорости по всему городу, чтобы рельсы смогли остыть в условиях рекордной жары.

Напомним, 24 января температура воздуха в Южной Австралии превысила 49 градусов по Цельсию и достигла рекордного уровня.

Также сообщалось, что 2019 год может оказаться самым жарким в истории человечества.

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Источник: korrespondent.net

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Такое ощущение, что кроме режимов «синтетика», «хлопок» и «ручная стирка» у моей стиралки есть скрытый режим «военная диктатура». Периодически бесследно исчезают вещи. Видимо, таким образом остальное бельё запугивают, чтобы оно не мялось и не пачкалось.

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