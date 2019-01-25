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25. 01. 2019

НАТО и Россия в Брюсселе обсуждают ракетный договор

В Брюсселе в пятницу, 25 января, проходит заседание Совета Россия - НАТО по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает ТАСС.

Изначально сообщалось, что встреча пройдет на уровне послов, однако в ночь на пятницу стало известно, что Россию на заседании будет представлять заместитель министра иностранных дел Сергея Рябков.

В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что Кремль рассчитывает, что партнеры прислушаются и услышат позицию Москвы по ДРСМД на заседании Совета Россия - НАТО. 

"Российская сторона продолжит доводить свою последовательную позицию до наших собеседников, все параметры нашей позиции хорошо известны, они абсолютно транспарентны. И мы надеемся, что нас будут слушать и услышат", - отметил он и добавил, что Кремль не устраивает обмен ультиматумами с США по данному договору.

Как известно, США требуют ликвидировать ракету 9М729, чтобы сохранить ракетный договор. Именно об этом шла речь на переговорах США и России в Женеве 15 января. Обе стороны остались разочарованы результатами встречи.

Позже в США заявили, что начнут процесс ликвидации договора о ракетах 2 февраля.
 
На днях в России представили ракету 9М729, которую требует ликвидировать Вашингтон. После этого в Госдепартаменте заявили, что демонстрация вооружения не разубедила Штаты в соблюдении Россией условий договора.
 

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Источник: korrespondent.net

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