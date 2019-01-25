Спецоперация на Закарпатье: в ГПСУ сообщили о результатах

Во время спецоперации на Закарпатье пограничники вместе с военной прокуратурой нашли холодное и огнестрельное оружие, средства связи, валюту и табачные изделия. Об этом в пятницу, 25 января, сообщил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян.

По данным ведомства, начиная с весны прошлого года оперативно-розыскные подразделения ГПСУ в Закарпатье осуществляли документирование преступной группы, члены которой были причастны к незаконной переправке через государственную границу лиц и табачных изделий.

В ноябре 2018 года, во время отработки одного из эпизодов преступной схемы и задержания причастных, контрабандист автомобилем совершил наезд на офицера-пограничника, начальника отдела пограничной службы Деловое Мукачевского отряда майора Вадима Березенского, в результате чего последний вскоре умер.

"Вчера, в рамках объединенного уголовного производства на основании полученных материалов, под процессуальным руководством военной прокуратуры Западного региона общей межведомственной группой в составе сотрудников военной прокуратуры, оперативных сотрудников ГПСУ и спецподразделения Дозор проведены обыски по 13 адресам в населенных пунктах Рахов, Деловое, Костиловка, Солотвино и Нижняя Апша Закарпатской области", - сообщили в ГПСУ.

По результатам проведенных обысков обнаружено 46 600 евро, 7380 долларов, пистолет ТТ и 7 патронов к нему, два травматических пистолета и 86 патронов к ним, 11 ящиков сигарет и 2 радиостанции.

Продолжаются неотложные следственные действия.

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Ранее сообщалось, что на Закарпатье контрабандисты наладили поставку шпионской аппаратуры. Спецслужбы задержали мужчин во время сбыта комплекса негласного аудио- и видеоконтроля.

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Источник: korrespondent.net