ГПУ обвинила Жириновского в посягательстве на целостность Украины

Генеральная прокуратура Украины выдвинула обвинение депутату Государственной думы РФ, лидеру Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимиру Жириновскому в причастности к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом в пятницу, 25 января, сообщила пресс-служба ГПУ.

"Владимир Жириновский, находясь на территории Российской Федерации, 20.02.2014 в прямом эфире одного из телеканалов и 23.02.2014 во время собрания (митинга) совершил публичные призывы к присоединению территории АР Крым и юго-восточных областей Украины к Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным ГПУ, несколько дней спустя, Жириновский, находясь на территории Украины, а именно в городах Симферополе и Севастополе, совершал публичные призывы к жителям и властям полуострова, чем "подстрекал их к совершению активных умышленных действий с целью незаконного изменения границ территории и государственной границы Украины".

В Генпрокуратуре сообщили, что по этим фактам составлено сообщение о подозрении Жириновскому в совершении уголовного преступления.

"Инкриминируемое Владимиру Жириновскому преступление предусматривает возможность его заочного осуждения в Украине на срок от семи до двенадцати лет лишения свободы", - отметили в ГПУ.

Ранее Шевченковский районный суд Киева 18 сентября 2018 года разрешил специальное досудебное расследование в отношении лидера ЛДПР и двух депутатов Госдумы за поддержку провозглашенных республик Донбасса.

В октябре того же года ГПУ передала в суд обвинительный акт в отношении Жириновского по делу о финансировании терроризма.

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Источник: korrespondent.net