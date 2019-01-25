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25. 01. 2019

В Украине на четверть уменьшилось число чрезвычайных ситуаций - ГСЧС

Количество чрезвычайных ситуаций в Украине уменьшилось почти на четверть в 2018 году. Об этом во время отчета о деятельности Государственной службы по чрезвычайным ситуациям заявил глава ведомства Николай Чечеткин, сообщают в пятницу, 25 января, Українські новини.

"Главное достижение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в 2018 году является, во-первых, и это ключевое, - спасены жизни почти шести тысяч человек, во-вторых, почти на четверть уменьшилось число чрезвычайных ситуаций", - доложил глава ГСЧС.

Он также добавил, что в 2018 году на 5% уменьшилось количество пожаров.

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Источник: korrespondent.net

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