Погода на выходные: небольшое потепление, снег

В Украине на выходных, 26-27 января, немного потеплеет, ожидаются осадки в виде снега и дождя с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в субботу, 26 января, в Украине пройдет снег, в некоторых областях - снег с дождем. На западе днем ожидается от 0 до -3 градусов, ночью температура опустится до -9 градусов. На севере днем прогнозируют -1 -3 градусов, ночью температура опустится до -13 градусов. На востоке днем обещают 0 +3 градуса, ночью -1 до -8 градусов. На юге днем от +1 до +10 градусов, ночью похолодает до -5 градусов.

В Киеве 26 января пройдет небольшой снег, днем 1-3 градуса мороза, ночью 8-10 градусов мороза.

В воскресенье, 27 января, осадки в виде дождя и дождя со снегом прогнозируют на востоке и севере страны. На остальной территории будет сухо. На западе днем ожидается 0 -3 градусов, ночью 6-9 градусов мороза. В центре днем 0 -2 градусов мороза, ночью похолодает до -7 градусов. На севере днем будет -1 -3 градусов, ночью температура опустится до -8 градусов. На востоке ожидается -1 +3 днем, ночью 0 -4 градусов. На юге +1 +10 градусов днем, ночью 0 -5 градусов.

В Киеве 27 января пройдет небольшой снег, днем прогнозируют 1-3 градусов мороза, ночью 6-8 градусов мороза.

Ранее стало известно, какой будет погода в феврале в Украине.

Как сообщалось, нынешней зимой будут наблюдаться резкие перепады температуры.

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Источник: korrespondent.net