В Китае произошла серия взрывов в торговом центре

В Китае в одном из торговых центров города Чанчунь (провинция Цзилинь) произошла серия взрывов. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает местный телеканал CGTN.
В частности, указано, что взрывы произошли на 30 этаже торгового центра Wanda Plaza.
Сейчас известно о, как минимум, одном погибшем в результате взрывов.
Также на видео с места происшествия видно, как люди бегут от центра в тот момент, когда там вдруг происходит очередной взрыв.
1月25日，长春市#万达广场 发生#爆炸。 pic.twitter.com/3IDQkOdv7H— 白盔白甲 (@jakobzheng) 25 січня 2019 р.
Что является причиной взрывов пока неизвестно.
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Источник: korrespondent.net
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