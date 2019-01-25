В Китае произошла серия взрывов в торговом центре

В Китае в одном из торговых центров города Чанчунь (провинция Цзилинь) произошла серия взрывов. Об этом в пятницу, 25 января, сообщает местный телеканал CGTN.

В частности, указано, что взрывы произошли на 30 этаже торгового центра Wanda Plaza.

Сейчас известно о, как минимум, одном погибшем в результате взрывов.

Также на видео с места происшествия видно, как люди бегут от центра в тот момент, когда там вдруг происходит очередной взрыв.

1月25日，长春市#万达广场 发生#爆炸。 pic.twitter.com/3IDQkOdv7H — 白盔白甲 (@jakobzheng) 25 січня 2019 р.

Что является причиной взрывов пока неизвестно.

Как отмечается, первый взрыв задел подземную парковку, второй - офис на 30-м этаже.

По данным китайских СМИ, ко взрывам причастен неизвестный мужчина - его действия могут быть терактом.

Сейчас полиция эвакуировала людей вокруг торгового центра.

Ранее в одном из женевских ресторанов, расположенных в районе консульства США, произошел взрыв.

Также сообщалось, что во Львове в подвале девятиэтажного жилого дома на улице Патона произошел взрыв, в результате которого пострадал сантехник.

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Источник: korrespondent.net